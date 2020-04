Il coronavirus, secondo Massimo Mazzucco, sarebbe un virus creato in laboratorio dagli Stati Uniti e diffuso nel mondo per portare avanti una speculazione economica.

Massimo Mazzucco ha pubblicato un video su Youtube il 18 marzo scorso dal titolo “Coronavirus: è stato il pipistrello” in cui cerca di spiegare e diffondere le sue idee sulla pandemia di Covid 19 che ha appunto colpito il mondo e che è tuttora in corso. Mazzucco è noto a molti per aver proposto insolite teorie di complotto, che non hanno mai trovato fondamento, su episodi come l’11 settembre e l’allunaggio nonché per il sostegno dato a Tullio Simoncini, medico radiato dall’ordine e condannato per omicidio colposo dopo aver sottoposto un giovane ad una falsa cura anticancro.

Un complotto per diffondere il coronavirus

Alla base delle teorie diffuse da Mazzucco ci sarebbero una serie di anomalie e coincidenze che il creatore del video postato su Youtube imputerebbe al tentativo degli Stati Uniti di manipolare il virus dell’ebola allo scopo di diffonderlo, principalmente in Africa, e vendere poi il vaccino. A sostegno di tale teoria viene citato Cyril E. Broderick, da sottolineare che si tratta di un fitopatologo e non di uno studioso di virus il quale afferma che qualcuno, non meglio precisato, durante un esercitazione militare avrebbe portato il virus manipolato in Cina facendo così partire il contagio che presto si sarebbe diffuso in tutto il mondo.

Come qualsiasi altra teoria legata ad un ipotesi di complotto però Mazzucco, né tanto meno le fonti da lui citate nel video, riescono a presentare una seria documentazione che attesti la veridicità di tali affermazioni.

A supportare invece tali idee Mazzucco chiama in causa Francis Boyle, un avvocato che pur non sapendone nulla di virologia è un convinto sostenitore del fatto che il coronavirus sia stato indubbiamente creato in laboratorio dagli Stati Uniti.