Massimo Mazzucco sul vaccino: “Ci farà diventare zombie”

Massimo Mazzucco, pubblica un nuovo video il giorno di Pasqua: difende la libertà di espressione e discute riguardo al vaccino del Coronavirus

Massimo Mazzucco, blogger anti-sistema, attivo sostenitore di diverse teorie di complottismo ha pubblicato un nuovo video sul suo sito luogocomune.net intitolato “Il Ministero della verità”. Negli ultimi tempi aumentano i suoi sostenitori tra giornalisti e attivisti e crescono le visualizzazioni. Il suo tema principale in questo ultimo periodo è il Covid-19 e la manipolazione alla base del virus, secondo l’opinione del blogger. Nel video più recente si parla di vaccini del Coronavirus e della mancanza di libertà di informazione. L’attivista mette in dubbio il codice deontologico dei giornalisti e mainstream, che secondo il suo parere, lavorano in maniera distorta perché non liberi. “Serviranno a controllarci e tracciarci. Alcune misure introdotte in questa emergenza non verranno mai tolte, limitando la nostra libertà per sempre“, afferma.

Massimo Mazzucco, no al vaccino

“Cercheranno di far passare le vaccinazioni di massa fino a farle diventare obbligatorie per tutti”. Secondo Mazzucco il Covid-19 sarà un’occasione per le case farmaceutiche che introdurranno il vaccino obbligatorio. Infatti secondo il suo parere, le persone non potranno andare a lavorare se non vaccinati, e saremo tracciati per ogni nostro spostamento. Insomma siamo stati catapultati nel romanzo di Orwell e non ce ne siamo accorti. L’attivista sottolinea che sebbene il vaccino venga fatto passare come una scelta volontaria, attraverso diversi ordini di ricatto lo imporranno a tutta la popolazione. Poi il suo discorso si sposta poi sull’ambito economico, il piano dell’impoverimento è, secondo l’attivista, stato studiato a tavolino. “Per arrivare ad una schiavitù mentale e finanziaria che condizionerà il nostro futuro“, spiega.

La sua è un’ipotesi e nessuno conferma che sia tutto vero. Ma il suo messaggio è chiaro e le persone sono libere o meno di credere e seguire le sue tesi.