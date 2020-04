Dramma nel giorno di Pasqua: muore giovane carabiniere

Un carabiniere di 39 anni è morto nel giorno di Pasqua all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo aver tentato il suicidio venerdì scorso. Non sono ancora chiari i motivi del gesto.

Dramma a Napoli nella giornata di Pasqua, quando un carabiniere di 39 anni è deceduto presso l’ospedale Cardarelli, dove si trovava ricoverato da poco meno di 48 ore. Il militare dell’Arma è arrivato presso il nosocomio campano nella giornata di venerdì scorso dopo aver tentato il suicidio sparandosi un colpo d’arma da fuoco al mento. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il 39enne è deceduto per le gravi ferite riportate. Lascia la moglie ed un figlio di pochi anni.

Leggi anche —> Venezia, sorelle ritrovate morte in acqua dai sommozzatori: “Non si sono suicidate”

Napoli, carabiniere di 39 anni si toglie la vita sparandosi sotto il mento: lascia la moglie ed un figlio piccolo

Non ce l’ha fatta il carabiniere di 39 anni che aveva tentato il suicidio nella giornata di venerdì 10 aprile a Napoli. Il militare dell’Arma secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e la redazione di Leggo, si era sparato un colpo di pistola sotto il mento ed era stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Cardarelli. Dopo quasi 48 ore, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, l’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nella giornata di Pasqua, domenica 12 aprile. Il carabiniere 39enne, come riporta Leggo, lascia la moglie ed un figlio piccolo. Non si conoscono ancora le motivazioni che abbiano spinto l’uomo a togliersi la vita.

La tragedia ha sconvolto la comunità napoletana che, come il resto del Paese, sta affrontando l’emergenza provocata dall’epidemia da coronavirus che ha colpito l’Italia intera. Diversi gli utenti che hanno condiviso la notizia sui social rivolgendo un pensiero al militare ed il proprio cordoglio alla famiglia per quanto accaduto.

Quello consumatosi a Napoli sarebbe l’undicesimo suicidio di soggetti appartenenti alle forze dell’ordine dall’inizio dell’anno. Durante il 2019, secondo i dati dell’Osservatorio nazionale suicidi Forze dell’Ordine (Onsfo) e dell’Organizzazione non Governativa Cerchio Blu, i suicidi tra le forze armate sarebbero stati 58, mentre quelli nel quinquennio 2014-2019 sono stati 258.

Leggi anche —> Malore il giorno dopo il suo 19esimo compleanno: muore giovane studentessa

Leggi anche —> Tragedia in Puglia: cane azzanna e uccide bambino di 8 mesi

Numeri drammatici che hanno portato alla costituzione di un Tavolo Tecnico per provare ad arginare il fenomeno.