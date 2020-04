Tentano rapina al volontario della Croce Rossa, ma è un campione di arti marziali

Tentano rapina a Bruno Danovaro, 52 anni, volontario della Croce Rossa, che è un campione di arti marziali. I tre finiscono in ospedale

Tentano rapina a Bruno Danovaro, 52 anni, volontario della Croce Rossa, che è un campione di arti marziali. I tre finiscono in ospedale. Hanno cercato di rubargli il portafogli, a Milano, tre rom. Volevano approfittare del fatto che Bruno fosse intento a fumare, dopo una nuova giornata passata ad aiutare il prossimo. I malviventi non hanno fatto i conti sulle doti di Bruno. E’ un campione, non perde da 112 incontri. Judo, poi pugilato e karate, ora jujitsu, le specialità che ha imparato. Una brutta gatta da pelare per i tre rom che sono finiti tutti in ospedale. Il campione ne ha parlato ai microfoni del Secolo d’Italia. Si è detto dispiaciuto ma nello stesso tempo spera che i malviventi abbiano imparato la lezione. Lui ha soltanto cercato di difendersi.

Leggi anche > Dirigenti scolastici contro apertura scuole

Tentano rapina, Milano presa d’assedio

La microcriminalità a Milano non si è mai fermata, neanche con la quarantena da coronavirus. Il 7 aprile un uomo armato è sceso da uno scooter tentando una rapina a mano armata ad una farmacia. Le forze dell’ordine sono riuscite a sventare il fatto ed ad arrestare il giovane, italiano, di 47 anni. Lo scorso 8 marzo, invece, una tentata rapina al metrò stazione Garibaldi, è finita nel sangue. Un criminale ferisce al fianco un minorenne con un coltellino e l’intervento tempestivo del personale Atm ha permesso di sventare la rapina.

Leggi anche > Estate al mare, l’analisi

E’ successo intorno a mezzanotte sulla banchina in direzione Gessate-Cologno Nord“. Il 19enne rapinatore è stato arrestato e denunciato, grazie all’intervento delle forze dell’ordine allertate dal personale della stazione. Il ragazzo ferito non è grave.