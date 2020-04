Test psicologici | scopri qual è il tuo modo di amare

Di solito i test psicologici non trattano di amore in maniera diretta, ma questo si. Scopri quali sono i tuoi punti di forza e quali le debolezze.

I test psicologici non sono soliti trattare un argomento come l’amore in maniera diretta. Per questo quello che vi proponiamo oggi assume un carattere speciale, se vogliamo. C’è una immagine che presenta tre sagome nascoste al suo interno, con una sagace costruzione basata sulle illusioni ottiche.

A seconda di quello che riuscite a scorgere per primo, avrete delle particolari debolezze o qualità. Allora voi scrutate per bene la foto che segue e poi leggete il profilo relativo.

Test psicologici, scoprite le vostre debolezze in amore e come rimediare

La donna mascherata . Tipico di chi è insicuro e ha avuto esperienze non positive, anche da bambino. Tutte cose che alla fine hanno finito con il gravare nell’aspetto comportamentale e che possono spingere un individuo a non apprezzarsi sempre anche quando dovrebbe. Le ferite del passato si manifestano anche nell’ambito dell’amore. Ma occorre liberarsi del peso di quello che è stato. Per farlo basta prendere consapevolezza del fatto che amore vuol dire trovare una persona che voglia prendersi cura di noi e farci del bene,

La coppia. Paura di impegnarsi nell'intimità. Purtroppo questo è un fattore che a volte può bloccare una relazione. A volte uno dei due partner (difficilmente entrambi) non riesce ad aprirsi e quando viene meno la passione, il rapporto vacilla. Serve anzitutto tanta comprensione, sia da parte del partner che nei confronti di sé stessi. Bisogna trovare il coraggio di esporre i problemi, di affrontarli e di parlarne. Occorre fidarsi reciprocamente per uscirne fuori.

