Aggiornamento Protezione Civile: i numeri dell’epidemia al 15 aprile – DIRETTA

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, oggi mercoledì 15 aprile, comunicherà l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia.

In conferenza stampa, come ogni giorno dall’inizio dell’epidemia, il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha comunicato l’ultimo aggiornamento sulla diffusione da Covid-19 nel nostro Paese. I casi attualmente positivi in Italia sono saliti a 105.418, ossia 1.127 in più rispetto a ieri. Si aggrava anche il bilancio delle vittime giunto a 21.645, con un incremento di 578 decessi nelle ultime 24 ore. Salgono anche i guariti che ad oggi sono sono 38.092, 962 in più rispetto a ieri.

Coronavirus Lombardia, l’aggiornamento del 15 aprile – DIRETTA

In conferenza da Palazzo Lombardia sono stati comunicati i dati in merito all’epidemia da Covid-19 nella regione: i casi positivi sono ad oggi 62.153, ossia 827 in più rispetto a ieri. Il bilancio delle vittime è salito a 11.377, con 235 decessi in più nelle ultime 24 ore.

L’aggiornamento di Angelo Borrelli: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di martedì 14 aprile

Il commissario per l’emergenza nella giornata di ieri ha comunicato che i casi positivi erano 104.291. Il bilancio delle vittime era salito a 21.067. Aumentato anche il numero dei soggetti guariti giunti a 37.130.

Angelo Borrelli, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 di lunedì 13 aprile

Angelo Borrelli, nella giornata di lunedì 13 aprile, ha reso noto che i casi positivi nel Paese erano 103.616. Il bilancio delle vittime era salito a 20.465, con un incremento di 566 decessi registrati in 24 ore. I soggetti guariti, sempre nella giornata di ieri, sono risultati essere in totale 35.435.

Fase 2 | Task force a lavoro: piano per la ripartenza pronto nel week-end

Per la Fase 2, ormai tanto anelata, bisognerà porre in essere misure ponderate che evitino di vanificare gli sforzi sino ad ora compiuti dal Paese. Il Governo per redigere un piano efficace si sta avvalendo di una task force coordinata dall’ex Ad di Vodafone Vittorio Colao. Quest’ultima si sta occupando di redigere un dossier contente suggerimenti e linee guida da attuare nella seconda fase dell’emergenza che verrà poi sottoposto al vaglio del Governo. Giuseppe Conte nel week-end, stando a quanto riporta la redazione di Fanpage, dovrebbe ricevere il documento all’interno del quale potrebbe esserci, dunque, l’intero piano d’azione del post 3 maggio. Salvo ulteriori proroghe, in quella data, il Paese potrebbe uscire dal lockdown.

La Guardia di Finanza fa ingresso negli uffici della Regione Lombardia

Proseguono le indagini della Guardia di Finanza in merito all’inchiesta attivata a carico del Pio Albergo Trivulzio e di altre Rsa milanesi per come avrebbero gestito i loro anziani ospiti durante l’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19.

Il nucleo di polizia economico finanziaria, pochi minuti fa ha iniziato le acquisizioni di documenti all’interno della Regione Lombardia. Ciò dopo che nel corso della scorsa notte, riferisce l’Ansa, ha effettuato un blitz all’interno della casa di cura lombarda. All’esito della perquisizione la Gdf ha provveduto ad acquisire centinaia di cartelle cliniche.

Una perquisizione, andata avanti sino all’una e mezza di notte, eseguita in forza di un decreto a carico del Direttore della struttura Giuseppe Calicchio e dell’ente, emesso dai pm Mauro Clerici e Francesco De Tommasi.

SARS-CoV-2, ne esistono tre Tipi: quali sono e dove si sono diffusi

Un gruppo di ricercatori anglo-tedesco, tramite il sequenziamento di 160 genomi virali del SARS-CoV-2 ha scoperto che quest’ultimo si è separato i tre tipi: Tipo A, il Tipo B e il Tipo C. È altresì riuscito a rilevare quali tipi si sono diffusi nelle varie zone del pianeta e come.

In Europa si sarebbe diffuso il SARS-CoV-2 di Tipo C, in Cina quello di Tipo B ed in America maggiormente quest’ultimo e quello di Tipo A. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Proceedings of National Academy of Sciences.

Silvio Garattini: “Vaccino, non c’è niente di sicuro”

Continua a mantenere nella propria morsa l’Italia ed il mondo interno la pandemia da coronavirus. Nonostante un’evidente deflessione nella curva dei contagi, non bisogna abbassare la guardia. Portavoce di questo messaggio tutte le Istituzioni che chiedono a gran voce ai cittadini di continuare a mantenere le misure di sicurezza. Almeno sino a quando non verrà trovato un vaccino.

