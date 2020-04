Belen Rodriguez in dolce attesa, mostra il suo pancino

Belen Rodriguez è incinta? Questa quarantena la cicogna porterà un fratellino a Santiago? Secondo il gossip è proprio così

Non solo la gente comune, ma anche le star si ritrovano a dover rimanere in casa fino a che non passi questo brutto momento. Così Belen Rodríguez sta trascorrendo la sua quarantena in compagnia di suo marito Stefano De Martino e suo figlio Santiago. La showgirl è molto attiva sui social, ogni giorno infatti posta foto del passato o video in cui fa attività fisica insieme a Stefano o cucina. La famiglia ha festeggiato qualche giorno fa il compleanno di Santiago e la donna ha sfoggiato un bel vestitino sexy in tema con la festa. In queste ultime ore però, si è diffuso un Rumors secondo il quale Belen sarebbe incinta. Pare che questa notizia sia iniziata a circolare in seguito alla diffusione di una fotografia che ritrae la showgirl con il pancino in bella mostra, mentre qualcuno le dà un bacio. Ma si tratta di una foto recente o risale a quando la donna era incinta di Santiago?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Silvio Berlusconi:”Rimase con me tenendomi la mano tra le sue”

Belen Rodriguez con la pancia, il web si scatena

La foto sarebbe stata pubblicata da Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen. Probabilmente si tratta di una foto vecchia che Cecilia ha postato per ricordare un momento bello della loro vita. Ma molti hanno pensato che la showgirl con questo gesto abbia voluto anticipare l’annuncio della sorella. Belen è tornata insieme a Stefano De Martino da poco e dopo tre anni di separazione, quindi i due potrebbero anche pensare ad un altro figlio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Titanic, accadde oggi: le immagini e le curiosità sulla tragedia

Nessuna notizia ufficiale quindi, soltanto una foto che non è attuale, ma a quanto pare risale a quando la showgirl era incinta di Santiago, ormai alcuni anni fa.