Silvio Berlusconi:”Rimase con me tenendomi la mano tra le sue”

Silvio Berlusconi intervenuto durante la trasmissione DiMartedì ha voluto salutare Pier Luigi Bersani:” È davvero una persona perbene e generosa”.

In questo scenario così surreale, tra sondaggi e discussioni politiche, emergenza sanitaria, crisi economica, non poteva certo mancare Il Cavaliere. Silvio Berlusconi, che sta trascorrendo la sua quarantena nella villa di Marina a Valbonne insieme a sua figlia e i suoi nipotini, in collegamento telefonico durante la trasmissione DiMartedì ha discusso riguardo alla situazione del coronavirus. “Secondo lei finirà tutto con una patrimoniale?” ha domandato Giovanni Floris al leader di Forza Italia. “Siamo in guerra e mai nessun paese in una situazione del genere ha coperto le spese mediche ricorrendo a nuove tasse“, così ha risposto il Cavaliere.

Silvio Berlusconi e il saluto a Bersani

Poco prima che terminasse il collegamento, Berlusconi ha chiesto al conduttore di salutargli Pier Luigi Bersani, prossimo ospite DiMartedì, ricordando un retroscena privato: “Me lo saluti per favore, mi ricordo sempre di quando, dopo l’attentato che subii in piazza Duomo a Milano – ha rivelato – venne a trovarmi in ospedale e rimase con me tenendomi la mano tra le sue per mezz’ora. È davvero una persona perbene e generosa”.

Sebbene sia in quarantena lontano dall’Italia, Il Cavaliere non perde i rapporti con i suoi: “Mai come adesso sono orgoglioso di essere italiano. Che Dio ci aiuti…”, parla ai suoi collaboratori più stretti.