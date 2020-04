L’attore televisivo britannico, Ricky Gervais denuncia il comportamento delle celebrità in isolamento domiciliare

La nota celebrità britannica, Ricky Gervais lancia messaggi di rappresaglia contro le divinità della tv in un momento delicato come questo. L’attore, specializzato in comicità satirica è celebre in Gran Bretagna per le sue apparizioni contro le scorrettezze politiche. In passato si è vestito dei panni di presentatore della cerimonia dei Golden Globes e ha rivestito questo ruolo per ben cinque volte nell’ultimo decennio. Nelle ultime ore Gervais, nativo di Reading nel Berkshire, ha parlato sulle rime del The Sun, denunciando il comportamento di alcune star della tv in isolamento domiciliare.

E’ inammissibile senitre certe persone che non comprendono il momento che stiamo vivendo. Le lamentele marcate dai celebri volti sono inaccettabili dal momento in cui non vi è alcun motivo per cui possano rimanere insoddisfatti anche in un periodo buio come questo. Ci sono celebrità in giro che hanno tutto per poter vivere una vita felice e sana anche all’interno delle proprie mura di casa. C’è chi ha beni di lusso come piscine, villette, spazi ampi per far divertire i propri figli. E nonostante tutto si sente provato da questo momento di esilio forzato.

“E’ una cosa che mi rifiuto di ascoltare” – chiosa Gervais -, proiettando la situazione sul massacrante lavoro dei medici. C’è chi combatte per noi, per salvare vite umane. C’è chi mette a repentaglio la propria vita perchè è in contatto continuo con i pazienti malati da Covid-19. E chi rischia di trascinarsi ignaro il nemico in famiglia dopo 14 ore di lavoro al giorno.

Ricky Gervais: “Giù il cappello per il personale sanitario britannico”

Il riferimento per Ricky Gervais sulla vicenda delle lamentele legate ai Vip che spopolano in rete e dal vivo è per Sam Smith. Il cantante ha fatto parlare di sè negli ultimi giorni per aver dimostrato tutta la sua debolezza. Il noto cantante viene ritratto in una foto mentre si lascia andare in un pianto a dirotto, dimostrando imbarazzo ai suoi fan per il periodo di isolamento che si ritrova a vivere.

Poi Ricky Gervais discute dell’importante lavoro dei sanitari inglesi accennando scatti della sua vita fortunata come pochi. L’attore 58enne è figlio di un lavoratore immigrato, che si è “spezzato la schiena” fino all’età di 70 anni. La madre è stata l’artefice della sua crescita in termini di valori della vita sentimentali e fondamentali come la famiglia. Col passare del tempo, Gervais ha saputo districarsi tra la gente facendo valere le sue capacità di comico e attore. La simpatia, l’ilarità, la generosità che dimostrava in giro, erano sinonimi di svariate amicizie mai tramontate, che non avevano un prezzo da pagare. Così come la potenzialità innata di farsi notare in pubblico che l’ha reso celebre per il ruolo che oggi riveste.

Le facoltà che si è guadagnato con il suo modo di essere, per lui non hanno avuto alcun valore economico. E per ripagare ciò che il destino gli ha donato, liquida volentieri le tasse, dimostrandosi riverente con il Sistema Santirario Nazionale.