Italpress, debutta il format “La salute vien mangiando”

Italpress per un’alimentazione sana. Il nuovo format video dell’Agenzia stampa ‘La salute vien mangiando’ con Rosanna Lambertucci

Il 13 aprile è andato in onda per la prima volta il nuovo format “La salute vien mangiando”. Italpress trasmetterà sulla sua piattaforma il programma realizzato in collaborazione con Rosanna Lambertucci e la figlia Angelica Amodei, giornalista professionista e autrice tv. Si parlerà di alimentazione e benessere anche in cucina con ricette salutiste, consigli ed informazioni utili per chi vuole mangiare ed alimentarsi in modo sano ed equilibrato.

Italpress per un’alimentazione sana

Il programma viene prodotto negli studi romani di Italpress e si affianca agli altri format multimediali dell’agenzia palermitana. Non solo sul portale Italpress.it, ma anche su altre piattaforme multimediali. Il format andrà in onda su un network di oltre 80 emittenti televisive, dall’Alto Adige alla Sicilia, associate dell’agenzia diretta da Gaspare Borsellino. Il tema della prima puntata è stata la vitamina D.

Il format avrà sicuramente successo in questo periodo di quarantena. Le persone potranno seguire le ricette di “La salute vien mangiando”, e poi provarle per portarle sulle proprie tavole. Una corretta alimentazione è fondamentale per il benessere e lo stile di vita di ognuno. Un momento di svago entrerà nelle case degli italiani.