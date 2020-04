Alberico Lemme racconta la sua battaglia contro il coronavirus: “ora sono guarito. I medici mi hanno salvato la vita”. Il racconto del farmacista.

Alberico Lemme ha vinto la sua battaglia contro il coronavirus. Il farmacista che ha inventato la Dieta Lemme e che è diventato un personaggio noto frequentando anche i salotti televisivi, ha raccontato la sua battaglia a POP – Il Giornale Popolare e Novella 2000 svelando di essere stato salvato dai medici e di aver rischiato tanto.

Lemme e la battaglia contro il coronavirus: “mi hanno salvato la vita, non sottovalutate la pandemia”

Il calvario di Alberico Lemme è iniziato lo scorso 2 marzo quando si accorge di avere la febbre a 38. Come la maggior parte della gente, il farmacista ha pensato ad una normale influenza curandosi con un paio di Vivin C e con la tachipirina che gli faceva scendere la febbre solo al mattino. La sera, però, la temperatura corporea puntualmente risaliva. Lemme, così, per curarsi, decide di chiudere il Ristolemme e la Fabbrica del Benessere in anticipo rispetto alle decisioni del Governo che hanno poi predisposto la chiusura delle attività non indispensabili.

Il 13 marzo, però, la situazione del farmacista si aggrava. La guida spiriturale di Lemme, la figlia Marta, la sorella e la cognata attivano la procedura per il ricovero al San Raffaele.

“Per mancanza di posti letto eravamo tutti nei corridoi. Dopo tre giorni vengo trasferito in reparto e devo ringraziare di cuore il professor Alberto Zangrillo, il suo staff di medici e infermieri del reparto di Anestesiologia e Rianimazione che mi hanno salvato la vita“, si legge su Novella 2000.

Lemme, infine, spiega di non aver idea di come sia avvenuto il contagio e di essere stato comunque contagiato dal coronavirus nonostante sia stato molto attento. Il farmacista, infine, esorta tutti a rispettare le norme di sicurezza decise dal Governo e di non sottovalutare affatto la pandemia da Covid 19 contro cui il mondo sta combattendo da tempo.