Melissa Satta da sogno, lato B e trasparenze super – FOTO

Melissa Satta, la showgirl incanta su Instagram con uno scatto eccezionale in cui mette in mostra al solito le sue curve perfette

Da alcuni giorni, Melissa Satta ha fatto rientro in Italia insieme a suo figlio Maddox e al suo Kevin Prince Boateng. La showgirl aveva raggiunto il suo uomo in Turchia poco prima del lockdown, adesso visto il prolungarsi dell’emergenza la famiglia ha deciso di trascorrere a Milano il resto della quarantena. Del resto, non si prevede di tornare in campo a breve, nemmeno dalle parti di Istanbul. L’ex Milan, oggi tesserato del Besiktas, potrà continuare a riposarsi ancora un po’ e a godersi la quiete familiare.

Melissa Satta, che meraviglia su Instagram: curve da favola

Intanto, Melissa rimane sempre molto attiva sui social, dove sta condividendo spesso con i suoi followers momenti della sua giornata e campagne di beneficenza. La sua vicinanza alla causa di medici e infermieri, specialmente in Sardegna dove ci sono non poche difficoltà, è nota. Da parte sua, anche l’intenzione di stare vicina ai fan, condividendo alcuni momenti di quotidianità come i suoi allenamenti. L’ex velina ama molto tenersi in forma, come tutti sanno. Ma ama anche mettersi in mostra e regalare su Instagram qualche scatto abbastanza audace. Uno degli ultimi, postato domenica, è davvero da urlo.

Il lato B di Melissa è senza dubbio notevole e anche il vestitino che ha indosso, piuttosto succinto e con una trasparenza che non guasta, anzi, lascia intravedere le sue curve perfette. Un bel modo per distrarsi un po’ dalla noia e dalle limitazioni di questo periodo.