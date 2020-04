Tragedia in mattinata: schianto mortale sulla strada statale

Questa mattina, intorno alle 9, sulla strada statale Treviso mare, in provincia di Venezia, un uomo di 89 anni è deceduto in un drammatico incidente stradale. Sul posto intervenuti anche i carabinieri.

Tragedia in provincia di Venezia, dove un uomo anziano di 89 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il sinistro è occorso sulla Treviso mare a Meolo, all’altezza della stazione di servizio San Marco Petroli, nella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile. Secondo una prima ricostruzione, la vittima alla guida della sua auto si sarebbe scontrata frontalmente con un altro veicolo. L’impatto è stato fatale per l’89enne per cui ogni tentativo di soccorso, da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto, è stato vano. Ferito il conducente dell’altra auto rimasta coinvolta nello schianto. Sul posto anche i carabinieri, sopraggiunti per ricostruire le dinamiche del sinistro.

Incidente mortale sulla strada statale Treviso mare nel territorio di Meolo, comune in provincia di Venezia, intorno alle 9 di questa mattina, mercoledì 15 aprile. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, due auto. La prima una Fiat Punto la seconda una Ford. I veicoli si sarebbero scontrati frontalmente, per circostanze ancora da accertare, all’altezza della stazione di servizio San Marco Petroli. Nell’impatto, il conducente della Punto, un anziano uomo di 89 anni, ha perso la vita per le gravi ferite riportate. Sul posto si sono precipitati lo staff medico del 118 Suem ed i Vigili del Fuoco di San Donà. I pompieri, come riferisce Fanpage, hanno dovuto rimuovere le portiere del veicolo per estrarre il corpo dell’anziano pensionato dalle lamiere e poi affidarlo ai sanitari. Purtroppo quest’ultimi non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto dell’89enne, per cui ogni tentativo di soccorso è stato vano. Il conducente della Ford è rimasto ferito non in maniera grave e non sarebbe, dunque, in pericolo di vita.

Sul luogo del tragico schianto, come riporta la redazione di Fanpage, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi. I militari dell’Arma, adesso, stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’accaduto per accertare eventuali responsabilità.