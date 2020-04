Wanda Nara, il padre spara a zero sulla figlia: “Mi vergogno di lei”

Wanda Nara è una delle showgirl più amate dal pubblico italiano, soprattutto quello maschile. In pochissimo tempo ha conquistato molti appassionati del mondo del calcio. Fin dal suo arrivo in Italia è sotto ai riflettori, soprattutto per aver lasciato Maxi Lopez per Mauro Icardi con cui lo ha tradito.

Wanda Nara e il terribile rapporto con suo padre

Tra Lopez e la conduttrice è nata una grande faida che più volte è finita sui giornali, soprattutto relativa ai figli che hanno insieme. E di recente l’ex marito l’ha incolpata di mettere in pericolo i suoi figli. In queste polemiche è sempre stato presente anche il padre di Wanda, che è dalla parte di Lopez. Questo ha provocato un allontanamento tra padre e figlia, tanto che la modella non è stata invitata al matrimonio di suo padre. Da tempo ormai tra i due non scorre buon sangue, tanto che la futura moglie di Andreas Nara, padre di Nara, non ha mai conosciuto la figlia. “Non conosco le figlie, non abbiamo dialoghi e legami in questo momento” ha rivelato.

La futura sposa è molto più giovane, infatti ha solo 35 anni. L’uomo non è preoccupato per la differenza di età, anzi sostiene che se dovessero arrivare altri figli sarebbe molto felice.

A quanto pare, se le cose non dovessero cambiare (ed è difficile che accada, considerati i rapporti burrascosi) Wanda non sarà alle nozze di suo padre. D’altronde lo ha sempre incolpato di essere dalla parte di Lopez e di non aver mai voluto conoscere Mauro.