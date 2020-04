Wanda Nara torna a far sognare i suoi fan su Instagram con uno scatto dei suoi: le curve esplosive della showgirl argentina non passano mai di moda

Pur vivendo da qualche tempo in Francia per seguire il suo Mauro Icardi, giocatore del Psg, Wanda Nara è tornata con la sua famiglia in Italia per questo periodo di quarantena. La showgirl argentina, l’attaccante e i loro figli sono tornati in Lombardia, nella loro villa sul lago di Como. Una decisione che ha fatto discutere, con Maxi Lopez, suo ex, che l’ha criticata apertamente per aver affrontato il viaggio e aver messo a rischio la salute dei suoi figli. Ma Wanda, è risaputo, tira dritto per la sua strada senza ascoltare nessuno.

Wanda Nara, che curve: lo scatto da far girare la testa

Lei e Icardi stanno vivendo lunghi giorni di pace e armonia familiare, come dimostrano i vari scatti su Instagram sul profilo di lei. Particolare attenzione alle attività dei bambini, per evitare che patiscano troppo un’esperienza di isolamento sicuramente inconsueta per loro. Ma sui social, finalmente, torniamo a vedere anche uno scatto di Wanda ‘vecchia maniera’. La showgirl si ripropone al massimo del suo splendore, nelle pose provocanti che l’hanno resa famosa.

Lo scatto in bianco e nero con il lago di Como alle sue spalle è sicuramente suggestivo. Ma immaginiamo che in molti si saranno soffermati altrettanto sul panorama offerto dalle sue curve esplosive. Un po’ ci mancavano, ammettiamolo.