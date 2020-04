Zoo in crisi, la terribile notizia: “Costretti ad ucciderli per sfamarne altri”

Zoo in crisi: uccidere animali per sfamarne altri potrebbe essere una soluzione. E’ la dichiarazione della direttrice dello zoo di Neumünster in Germania

Zoo in crisi: uccidere animali per sfamarne altri potrebbe essere una soluzione. E’ la dichiarazione della direttrice dello zoo di Neumünster in Germania rilasciata al giornale tedesco Die Welt. Verena Kaspari, questo il nome della direttrice, ha annunciato che non ci sono più soldi per nutrire gli animali. Questo significa che per nutrirli sarà costretta ad uccidere degli animali per sfamarne altri. E’l’orribile scenario che si prospetta a causa dell’emergenza coronavirus che non permette alle strutture di lavorare. In Germania, così come in tutti gli Stati colpiti, anche gli zoo non lavorano. “Abbiamo già stilato una lista degli animali da uccidere per primi”, ha aggiunto la direttrice, affermando che si tratterebbe di una soluzione estrema e “spiacevole“.

Zoo in crisi: meglio questo che farli morire tutti di fame

L’augurio è che il governo tedesco, così come i altre aree del mondo dove gli animali rischiano la fame, intervenga. Quella della direttrice potrebbe essere stata una provocazione, o almeno si spera. Un modo per lanciare l’allarme e attirare l’attenzione su una problematica evidente e drammatica. Gli animali hanno bisogno di cibo. “Se necessario, preferisco uccidere gli animali piuttosto che farli morire di fame”. Le parole che sintetizzano il concetto della direttrice. Una problematica che non riguarda, in verità, soltanto gli zoo. Pure i circhi hanno le stesse difficoltà.

Ci sono animali di grande stazza che mangiano grosse quantità di cibo al giorno. In Italia era già stato un allarme i provincia di Napoli. Al momento provvedono la generosità dei cittadini.