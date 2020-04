Antonella Clerici presenta su Instagram un nuovo arrivo in famiglia: “vi presento Ugo. Ricorda tanto il mio Oliver”, foto.

Nuovo arrivo nella famiglia di Antonella Clerici che, con delle foto pubblicate su Instagram, ha presentato ai fans il nuovo componente della sua famiglia. Il nuovo membro si chiama Ugo ed è un cucciolo di Labrador che assomiglia molto ad Oliver, l’amatissimo cane della conduttrice, morto un po’ di tempo fa.

Antonella Clerici presenta Ugo, un nuovo cuccuolo di Labrador

Antonella Clerici è una grande amante degli animali. Amore che la conduttrice ha trasmesso anche alla figlia Maelle che, dopo il trasferimento in campagna, lontano dal traffico cittadino, può trascorrere le sue giornate tra la natura. Uno dei grandi amori della Clerici è stato il suo canel Oliver che è scomparso un po’ di tempo fa lasciando un grande vuoto nel suo cuore. Antonella non perde mai occasione per ricordare il suo cucciolo.

“Oggi alla zia/nonna di maelle e’ arrivato questo cucciolo di labrador che ricorda tanto il mio Oliver…. ve lo presento, si chiama Ugo…. @stefanobettoni22 Non e’ nostro ma pur sempre di famiglia… amiamo tanto gli animali”, ha scritto la Clerici su Instagram.

Un annuncio, quello della Clerici, che ha entusiasmato anche i suoi followers che le hanno lasciato tantissimi messaggi sotto la foto.

“Che amore, che cucciol”, “che meraviglia”, “quanto sei bello Ugo”, “Oddio che morbidoso. Sto pensando anche io di prendere un Labrador Nero”, “è uno spettacolo meraviglioso”, “La meraviglia, la dolcezza, la serenità, l’amore”, scrivono i fans della Clerici che si sono letteralmente innamorati del cucciolo Ugo al primo colpo.