Belen Rodriguez è molto più attiva sul suo profilo Instagram durante la quarantena, la modella diletta i suoi follower con canzoni e foto mozzafiato.

Belen Rodriguez in quarantena come tutti, insieme al figlio Santiago e al marito Stefano De Martino, sembra molto serena e mai come adesso sta regalando perle ai suoi fan. L’amore ritrovato con Stefano ha trasformato in positivo la modella argentina. Su Instagram mostra tutta la sua tranquillità con esibizioni canore e foto da mozzare il fiato a chiunque.

Belen diventa una farfalla in bikini nelle Stories

Belen ha messo tra le sue stories di Instagram delle bellissime foto in bikini sotto forma di una farfalla. Le ali sono state fatte chiaramente al computer e hanno colpito molto i suoi seguaci che hanno molto apprezzato gli scatti dell’argentina. Ieri sera invece la modella ha postato delle foto sul suo profilo Instagram in cui vestita molto semplicemente e con gli occhiali ha cantato una canzone jazz, “Rescata mi corazon” e ha scritto: “La fortuna del jazz è che se non la sai puoi improvvisare” ed è proprio quello che fa Belen Rodriguez nella sua esibizione, improvvisare. A proposito della bellezza della modella argentina, il marito, Stefano De Martino ha raccontato una volta l’aneddoto in cui tutti i vicini si affacciavano mentre la moglie stava prendendo il sole in terrazza.

Inoltre come la stessa Belen ha detto, Mediaset sta riproponendo le repliche del programma “Tu si que vales“, condotto da lei. Questo l’ha resa molto felice e mettendo una foto di lei sul palco ha scritto:“Ho pregato tanto che qualcuno mi ha sentito, ragazzi siamo tornati!”.