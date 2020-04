Calcio, UFFICIALE: sospensione definitiva per i campionati giovanili

Calcio, la Federazione ha annunciato con un comunicato ufficiale la sospensione dei campionati giovanili: ecco i tornei sospesi

Con il proseguire dell’emergenza coronavirus, ci si interroga sulle possibilità effettive di ripresa per quanto concerne tutte le attività. Un discorso che riguarda anche il mondo dello sport e particolarmente del calcio, che nonostante lo stop ad altri sport in Italia intende provare a ripartire, perlomeno per quanto riguarda le serie principali. La Federcalcio sta organizzando la eventuale ripresa sulla base delle indicazioni dei comitati scientifici. Ma una decisione ufficiale è già stata presa quest’oggi.

Calcio, UFFICIALE: i campionati sospesi, l’annuncio

La delibera odierna ha stabilito la sospensione definitiva di tutti i campionati organizzati dal settore giovanile e scolastico. Ecco, nello specifico, tutti i tornei sospesi e da riprendere solo a partire dalla prossima stagione. Interrotti definitivamente i campionati Giovanili Nazionali, i tornei Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C; le fasi interregionali e finali dei Tornei Under 14 Pro e Under 13 Pro e dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under 15; la fase eliminatoria e finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore e dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore.

Nel comunicato, il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci spiega: “E’ una decisione dolorosa. Mi spiace per i calciatori ma abbiamo l’obbligo di tutelare la salute di tutti i tesserati, anche per permettere di programmare la prossima stagione”.