Blitz dei carabinieri, in manette il padre di Desirée Mariottini, la ragazza minorenne uccisa ad ottobre del 2018 nel quartiere San Lorenzo a Roma.

Ha del clamoroso l’arresto di Gianluca Zuncheddu, padre di Desirée Mariottini. Quest’ultima è la ragazzina di 16 anni uccisa nell’ottobre del 2018 all’interno di un palazzo abbandonato del quartiere San Lorenzo a Roma.

LEGGI ANCHE –> Vergogna nei campi: 50 euro al mese per 80 ore settimanali di lavoro

Lo stabile era occupato abusivamente da numerosi spacciatori di droga ed altri extracomunitari presenti illegalmente in Italia. L’autopsia sul corpo della ragazza confermò una ripetuta serie di stupri ed abusi carnali ed anche la presenza di massicce sostanze stupefacenti all’interno del suo organismo. Per quanto riguarda Zuncheddu, l’uomo è finito in manette proprio per droga. I carabinieri facenti parte della compagnia di Cisterna di Latina lo hanno fermato assieme ad altre sette persone.

LEGGI ANCHE –> Uomo esce la sera del suo compleanno | lo trovano morto lungo i binari

Desirée Mariottini padre, l’uomo arrestato per spaccio di droga

Il tutto ha avuto luogo nel corso di una operazione antidroga scattata all’alba, con l’obiettivo di colpire un gruppo criminale operante nel Pontino. E la cui principale attività era composta proprio dallo spaccio di cocaina e di altre sostanze stupefacenti. I suoi componenti sono anche accusati di estorsione e minacce. Gianluca Zuncheddu, ha 39 anni e secondo gli inquirenti faceva da organizzare e capo logistico di una squadra di pusher, che avevano il compito di vendere la droga.

LEGGI ANCHE –> Orrore in mattina: ritrovato cadavere di una donna scomparsa

Tra gli arrestati figurano anche due soggetti che esplosero dei colpi di arma da fuoco contro la vettura di un maresciallo dei carabinieri. Tutto ciò a scopo intimidatorio, dal momento che il militare aveva osato ostacolare la loro attività criminale.