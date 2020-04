Una giovane donna corre nuda nel centro cittadino di Treviso, i passanti hanno filmato la scena: arriva la durissima denuncia del sindaco.

Erano le 9.30 di stamattina quando Antonio Netto, responsabile della Protezione civile, si stava recando in Municipio e ha visto una donna correre nuda a Posmon, all’altezza dell’incrocio tra via Valbella e la Schiavonesca-Marosticana. È così intervenuto per fermare la donna e ha chiamato le forze dell’ordine che si sono recate immediatamente sul posto e hanno portato la giovane donna all’ospedale San Valentino per gli accertamenti del caso.

Le dure parole del sindaco di Treviso

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Treviso, Marzio Favero: “La notizia del giorno non è quella che una donna in evidente stato confusionale ha fatto una corsa nuda in città, ma che dei cittadini invece di soccorrerla o di chiamare il Pronto soccorso o la Protezione civile abbiano ritenuto divertente filmarla e fotografarla per postare subito le immagini e i video su Facebook e Whatsapp con totale mancanza di rispetto non solo per la ragazza ma anche per la propria dignità. Dopo un mese di reclusione in casa, vi sono cittadini che stanno crollando di fronte allo stress psicologico”.

“Molto probabilmente – continua il sindaco di Treviso Marzio Favero – la donna oggetto di attenzione avrà accumulato stress su stress ma non sta a me né a nessuno cercare di ricostruire le cause del suo comportamento alterato né di giudicarla però è una vergogna che di fronte al dramma di una persona, molti cittadini abbiano ceduto alla pruderie e al voyeurismo”.