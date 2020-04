In Cina c’è stato un lieve incremento dei casi di contagio da Coronavirus rispetto a ieri. Diminuiscono invece le infezioni importate.

In Cina si è registrato oggi un aumento delle infezioni locali e a Pechino ci sono stati nuovi contagi per la prima volta da più di tre settimane. Si conferma invece un calo del numero dei nuovi casi di contagio del Coronavirus. I casi importati sono scesi a 34 nelle ultime 24 ore, due in meno di ieri. I contagi locali sono saliti a 12, più 2 rispetto al giorno precedente. 3 nuove infezioni sono state registrate a Pechino. Il totale dei nuovi contagi dalla Cina è quindi di 46, che portano il bilancio complessivo a 82.341 casi.

Non solo Cina: la situazione in Giappone e in Africa

Shinzo Abe, primo ministro giapponese, ha esteso lo stato d’emergenza a tutto il Giappone. Lo ha annunciato lo stesso premier. Prima di oggi lo stato d’emergenza era limitato a Tokyo, Osaka e altre cinque prefetture.

Mentre dall’Africa arriva la notizia che la decisione di Donald Trump di bloccare i finanziamenti all’Oms rappresenta un duro colpo alle iniziative per supportare l’assistenza sanitaria nel continente africano. Lo denuncia Matshidiso Moeti, responsabile dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Africa. È stata infatti interpellata in conferenza stampa sull’impatto della decisione degli USA, finanziatori principali dell’agenzia delle Nazioni Unite. Moeti ha detto che la decisione del presidente statunitense avrà un impatto superiore di gran lunga alla capacità dell’Oms di finanziare tutti gli sforzi che si stanno facendo per combattere il Covid-19. E ci saranno ripercussioni anche sugli sforzi per la lotta all’Hiv, malaria e poliomelite in Africa.

“Complessivamente – ha dichiarato Matshidiso Moeti – avremo bisogno di circa 300 milioni di dollari per i prossimi sei mesi, almeno per sostenere ciò che i Paesi stanno facendo per combattere il Coronavirus. Questo è stato un duro colpo per il budget globale dell’Oms”.