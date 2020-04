Internet lento durante la quarantena? Ecco come risolvere il problema

Internet, a causa della quarantena, ha subito un massiccio rallentamento dovuto alle numerose e costanti connessioni. Di seguito una lista di semplici consigli per risolvere il problema.

A causa della pandemia e del lockdown gli italiani si sono ritrovati da un giorno all’altro rinchiusi tra le mura domestiche. Nessuna uscita se non necessaria, nessuno svago se non lo zapping in tv, la cucina o gli esercizi fisici improvvisati. L’attività più quotata, però, si conferma la navigazione in internet, non senza problemi.

Il massiccio traffico dettato anche dallo smart working e dalle lezioni scolastiche a distanza, ha implicato un rallentamento consistente della rete. La costretta permanenza in casa ha stravolto, dunque, i sistemi di telecomunicazione mettendo a dura prova i provider di tutto il pianeta. È arrivato il momento di risolvere il problema E PER FARLO TI BASTA UN CLICK!

Come navigare veloce e al miglior prezzo?

Leggere una ricetta sui blog di cucina richiede più tempo della realizzazione del piatto?

Le videochiamate fanno saltare nervi già tesi: più semplice aspettare che termini la quarantena per vedere un amico?

E caricare foto sui social? Tasto ancor più dolente. Menzione a parte meritano le problematiche dei gamer e degli appassionati di cinema. Il problema è uno soltanto: la lentezza di internet.

Come risolvere il problema? Come rendere internet più veloce senza che la bolletta aumenti?

Il primo consiglio è quello di affidarvi ad una linea veloce e stabile. Oggi non tutti gli operatori (in base alle zone) riescono a garantire questo servizio e scegliere quello giusto non è mai facile. Per scoprire cosa fa al caso vostro e non perdervi nei meandri del web, vi consigliamo di affidarvi a siti specializzati.

I loro operatori ti seguiranno anche telefonicamente – nonostante l’emergenza – aiutandoti a trovare la migliore offerta.

Questo potrebbe quindi essere il momento migliore per potenziare la tua rete e garantirti una navigazione alla massima velocità.

Ora che hai trovato l’operatore che offre il miglior servizio al prezzo più vantaggioso, potrai applicare una serie di semplici accorgimenti per sfruttare al meglio la tua linea. Leggi di seguito:

non connettere simultaneamente più dispositivi, soprattutto se non si ha intenzione di utilizzarli. Ed infatti, le applicazioni in background dei vari devices determinano comunque un sovraccarico della rete;

2. posiziona il router del Wi-fi in alto evitando zone coperte. È scientificamente provato che le onde radio potrebbero, infatti, incontrare numerosi ostacoli e compromettere le prestazioni della connessione;

presta attenzione ad eliminare le interferenze: incredibile a credersi, ci sarebbero alcuni oggetti che se posti dinnanzi alle antenne del router Wi-fi (il microonde ad esempio), potrebbero determinarne un depotenziamento; acquista dei ripetitori: in base alla conformazione della vostra abitazione il segnale potrebbe risentirne. Qualora i muri fossero troppi spessi, si potrebbe avvertire un sensibile calo della potenza di rete. È possibile, dunque, ovviare, scegliendo un router che espanda la portata del Wi-fi; cambia i Domain Name System, o DNS, è un’operazione molto semplice: dalla barra del menù di ricerca di Windows cerca “Centro connessioni di rete e condivisione“.

Dalla lista che appare seleziona la connessione attiva e poi “Proprietà“. Cerca la voce “Protocollo Internet versione (TCP/IPv4)” e premi nuovamente su “Proprietà“. Si aprirà una finestra.

Clicca su “Utilizza i seguenti indirizzi server DNS”. Nell’opzione “Server DNS preferito” inserisci la seguente stringa 8.8.8.8, mentre in quella “Server DNS alternativo” inserisci 8.8.4.4 (varia a seconda dell’operatore).

Questi sono solo piccoli ed utili consigli per migliorare la velocità di connessione, ma come detto sopra, vi consigliamo di contattare esperti del settore per risolvere il problema e usufruire del miglior servizio in circolazione, al miglior prezzo!