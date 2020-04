La mappa regione per regione dell’epidemia: il bilancio aggiornato al 16 aprile

Secondo i dati e la mappa regione per regione resi noti dalla Protezione Civile, il bilancio dell’epidemia di Covid-19 diffusasi in Italia si aggrava, ma la curva del contagio sembra essersi stabilizzata.

Come ogni giorno, dall’inizio dell’emergenza coronavirus, che sta mettendo in ginocchio l’Italia, il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha reso noto l’ultimo bollettino. Secondo questi dati, i casi risultati positivi al tampone nel nostro Paese sono saliti ad oltre 167mila, mentre il bilancio delle vittime ha superato quota 22mila. Numeri sicuramente drammatici, ma che ormai da giorni sembrano lontani da quelli registrati in pieno marzo, quando si è deciso di disporre il lockdown, il cui termine è fissato per il prossimo 3 maggio. Fortunatamente accanto ai dati negativi vi sono anche fattori positivi: come l’aumento del numero di soggetti guariti dall’epidemia ed il calo della pressione sui reparti di terapia intensiva che registrano meno ricoveri ormai da giorni.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i dati al 16 aprile, oltre 21mila decessi nel nostro Paese

Secondo i nuovi dati della Protezione Civile, aggiornati ad oggi, giovedì 16 aprile, i casi di contagio complessivi da Covid-19 sono saliti a 168.941. Anche il bilancio delle vittime è cresciuto arrivando a 22.170 con 525 decessi nelle sole ultime 24 ore. I casi attualmente positivi sono, invece, in totale 106.607 con un incremento rispetto a ieri di 1.189 soggetti. Il commissario Angelo Borrelli, durante la conferenza stampa giornaliera, ha reso noto anche il totale dei soggetti guariti dopo essere risultati positivi al virus che è salito a 40.164, ossia 2.072 in più rispetto alla giornata di ieri.

La curva rimane, dunque, in deflessione, ma come ricordato dagli esperti e dalle autorità, non bisogna abbassare la guardia e sarà fondamentale rispettare le norme imposte dal Governo per cercare di contenere la diffusione dell’epidemia che ha colpito il Paese da ormai quasi due mesi.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito della Protezione Civile, aggiornata a giovedì 16 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 63.094 – 11.608 – 18.396;

– Emilia Romagna – 21.486 – 2.843 – 4.980;

– Piemonte – 19.108 – 2.094 – 3.231;

– Veneto – 14.990 – 981 – 3.209;

– Toscana – 7.943 – 585 – 745;

– Liguria – 6.039 – 828 – 1.774;

– Marche – 5.582 – 764 – 1.694;

– Lazio – 5.380 – 316 – 920;

– Campania – 3.887 – 286 – 486;

–Trento – 3.294 – 322– 885;

– Puglia – 3.258 – 299 – 334;

– Friuli Venezia Giulia – 2.616 – 217 – 1.069;

– Sicilia – 2.579 – 187 – 284;

– Abruzzo – 2.346 – 243 – 253;

– Bolzano – 2.267 – 225 – 449;

– Umbria – 1.329 – 55 – 738;

– Sardegna – 1.164 – 85 – 214;

– Calabria – 1.009 – 72 – 90;

– Valle d’Aosta – 971 – 122 – 331;

– Basilicata – 336 – 22 – 41;

– Molise – 263 – 16 – 44.

Come si evince dai dati della Protezione Civile, le regioni più colpite dall’epidemia sono quelle settentrionali, in particolar modo Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in cui complessivamente si è registrato un alto tasso di contagi e decessi.