Le mascherine per difendersi dal Covid-19 nei prossimi giorni disponibili anche nei market Coop e Conad a prezzi competitivi per aiutare gli italiani ad affrontare la fase 2

È diventato uno dei beni primari e tra i più ricercati nel corso di questa emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Si tratta della mascherina che tutti vogliono e che ancora difficilmente si trova. Se all’inizio dell’epidemia le mascherine erano pressoché introvabili ora piano piano stanno tornando disponibili sul mercato, non sempre però a prezzi accessibili.

Nei prossimi giorni però, le mascherine potranno essere acquistate anche nei supermercati. Saranno le catene di Coop e Conad che se ne faranno carico, proponendole, tra l’altro, a prezzi tutt’altro che proibitivi.

Una scelta fatta per essere più vicini ai cittadini che si apprestano ad affrontare la riapertura e l’inizio della fase 2 nella quale circolerà più gente. In questa fase, infatti, i dispositivi di protezione individuale saranno indispensabili come il distanziamento sociale.

Mascherine, la vendita nelle parafarmacie dei market

È la Coop Alleanza 3.0 la prima catena di market che ha annunciato la vendita delle mascherine chirurgiche nelle parafarmacie dei suoi supermercati a partire dalla prossima settimana. Lo ha spiegato il presidente Adriano Turrini confermando che la Coop “ha una dotazione sufficiente” di dispositivi di protezione individuale.

Non solo mascherine chirurgiche in vendita ma anche “di altri tipi, a richiesta” ha specificato Turrini che ha sottolineato come la catena da lui gestita ha fissato “un prezzo nazionale per la vendita di questo prodotto: 80 centesimi per ogni mascherina chirurgica e ci atterremo a questo prezzo”. Un costo accessibile che è stato possibile proporre grazie alla sede operativa di Hong Kong del gruppo.

Stessa cosa avverrà nei punti vendita di Conad, lo ha assicurato Alessandro Beretta che ha spiegato come le mascherine in vendita arriveranno soprattutto dall’estero.

Nessun problema anche per gel igienizzanti per i quali nelle due catene di supermercati si è “ritornati quasi alla normalità”.

Coop Alleanza 3.0 oltre la vendita ha annunciato una ulteriore azione che metterà in campo. Quella di dare le mascherine gratis ai clienti che entrando in negozio non la posseggono. Per assicurare questo servizio terrà una scorta dei dispositivi da parte”.

Noi non abbiamo titoli per impedire a un cliente di entrare senza mascherina – ha detto Turrini – E questo comporterà la possibilità di tenere a disposizione una scorta per chi dovesse esserne sprovvisto”.