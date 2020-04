Orrore in mattina: ritrovato cadavere di una donna scomparsa

È stato ritrovato questa mattina il cadavere di Angela Maria Corona, la donna di 47 anni scomparsa da due giorni da Bagheria, in provincia di Palermo.

Dramma a Bagheria, comune in provincia di Palermo, dove il corpo di una donna è stato rinvenuto senza vita questa mattina, giovedì 16 aprile. Secondo quanto riportato dalle fonti locali e dalla redazione di Repubblica, il cadavere apparterrebbe ad Angela Maria Corona, la donna di 47 anni scomparsa da due giorni e per cui erano in corso le ricerche. A denunciare la scomparsa era stato il compagno della donna nella giornata di ieri.

Bagheria (Palermo), ritrovata senza vita donna scomparsa due giorni fa: il cadavere tra gli alberi in un dirupo

Tragico epilogo nelle ricerche di Angela Maria Corona, la donna di 47 anni di cui si erano perse le tracce da due giorni da Bagheria, comune in provincia di Palermo. Questa mattina, giovedì 16 aprile, secondo quanto riportato dalla stampa locale e dalla redazione di Repubblica, il cadavere della 47enne è stato ritrovato nel corso delle ricerche nascosto tra gli alberi in un dirupo tra le campagne di Casteldaccia e Bagheria sulla strada provinciale 16. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comune in provincia del capoluogo siciliano che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, coordinati dal procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e dal sostituto Daniele Di Maggio. Sul luogo del ritrovamento anche il medico legale che ha provveduto ai primi accertamenti. Non si conoscono ancora le cause del decesso.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti che hanno aperto un fascicolo d’indagine ci sarebbe, come riporta Repubblica, anche quella di una lite familiare sfociata poi in tragedia.

Ieri era stato il compagno della donna ad aver presentato la denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine.