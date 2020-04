Non in pochi continuano a fare i conti con un qualche tipo di trauma psicologico, in particolar modo se qualcosa di grave è capitato da bambini.

In molti tra noi possono aver subito un qualche tipo di trauma psicologico, tanto nell’infanzia quanto nell’età adulta. In particolar modo chi ha vissuto qualche evento spiacevole da bambino, spesso tende a portarsi appresso questi segni.

E magari non sempre riesce a sconfiggere il proprio mostro interiore. Nel caso degli adulti che da anni si trascinano il loro trauma psicologico, ci sono dei precisi segnali che indicano la presenza di questa grave problematica.

Trauma psicologico, i segnali più diffusi di chi ne soffre

Attacchi di panico. Si tratta di un qualcosa che denota ansia ed inquietudine e che sfocia in questa preoccupante manifestazione di stress. Per chi ne soffre, da ogni parte può giungere una possibile minaccia, anche quando non ce n’è motivo.

La paura del cambiamento. Ogni situazione di mutamento comporta forte preoccupazione e viene vista come un problema ed una potenziale situazione di stress.

La paura…della paura. Un trauma può essere talmente forte da portare al desiderio di non volerlo rivivere più. E c’è il timore di poter rimpiombare di nuovo nello stesso incubo.

Sentirsi in trappola o in prigione. Tale sensazione è tipica di chi avverte un senso di oppressione. E c’è anche chi si vergogna di mostrarsi in un certo modo e tende ad isolarsi. Oppure chi crede che sia la realtà circostante che lo sta mettendo da parte, anche se magari non è così.

