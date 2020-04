WWE in lutto: lo storico presentatore Howard Finkel è deceduto all’età di 69 anni per circostanze ancora ignote.

Brutta notizia per tutti gli appassionati di WWE: è morto lo storico annunciatore Howard Finkel. The Fink ha iniziato a lavorare nel mondo del wrestling fin dal 1979 ai tempi della WWWF. L’uomo, deceduto all’età di 69 anni, è stato uno degli elementi di spicco durante la fase d’oro dello sport d’intrattenimento ai tempi di Hulk Hogan e Ultimate Warrior. La vicepresidente esecutiva della WWE Stephanie McMahon ha scritto un bel messaggio su twitter in cui ha spiegato ai fan di aver perso il primo impiegato di sempre dell’azienda e voce iconica che verrà ricordata da generazioni di fan. Gli appassionati di WWE sono affezionatissimi al suo “new”, ossia il suo modo di dire nuovo quando doveva annunciare un cambio di titolo. Fink ha disputato anche un match a Raw contro Harvey Wippleman.

Settimana alquanto dura per la WWE. La scomparsa di Howard Finkel è solo l’ultima brutta notizia per tutti gli appassionati del wrestling. La federazione, a causa della crisi economica scatenata dalla pandemia, ha dovuto licenziare 19 atleti e un arbitro. Tra i nomi spiccano quelli di Kurt Angle, Rusev, Zack Ryder, Rowan e Mike Chioda, lo storico arbitro.

In what has already been a tough week for our @WWE family, today we lost our 1st ever employee and WWE Hall of Famer, @howardfinkel. Howard’s voice is iconic & recognized by generations of fans. He will be missed. #RIPHowardFinkel Thank you for everything. ❤️🙏❤️

— Stephanie McMahon (@StephMcMahon) April 16, 2020