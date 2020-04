Il benessere della pelle. Attenzione all’alimentazione e l’umidità

Il benessere per una persona è fondamentale. Ma come possiamo proteggere la nostra pelle? Ecco alcuni consigli utili da provare

Non esiste solo il benessere psicologico ma anche fisico. E la cura della pelle contribuisce senz’altro. Per garantire il pieno funzionamento di quest’organo, la pelle dev’essere ben curata e in salute. Spesso però in molti si dimenticano che ad avere degli effetti sulla pelle sono anche l’alimentazione e il tasso di umidità presente nell’aria, due fattori spesso trascurati. Le cause della pelle secca possono essere molteplici ma per fortuna esistono diversi rimedi. Online si possono trovare tanti consigli utili per trattare la pelle secca del viso. Bisogna sempre apportare il giusto quantitativo di vitamine e mantenere un’idratazione costante.

Il benessere della pelle è fondamentale

Il tè verde e quello rosso, i frullati e centrifugati di frutta e verdura, che contengono un’alta quantità di vitamine, sono un’ottima alternativa alla crema idratante. Tra le vitamine che fanno bene alla salute della pelle, troviamo sicuramente la vitamina A, presente in tutti gli ortaggi e frutti arancioni come pesche, albicocche, carote e meloni, che svolge una funzione di rinnovamento cellulare oltre a mantenerla in forma. La vitamina C gioca, invece, un ruolo indispensabile nella formazione del collagene, mentre la vitamina E rappresenta una vera ricetta di bellezza e di salute per la nostra pelle. La troviamo nel germe di grano e nell’olio che da esso si ricava. Il livello di umidità, anche quello presente nelle nostre case, viene spesso sottovalutato, ma è di fondamentale importanza sia per la nostra salute che per quella della nostra pelle. Se, ad esempio, l’aria in casa è troppo secca, la mucosa che riveste le vie respiratorie si disidrata. Si consiglia l’utilizzo di un umidificatore.

Importante è anche aprire le finestre per un cambio d’aria oppure attivare umidificatori o diffusori di essenze che tramite il vapore diffondono nell’aria oli essenziali.