Bertolaso: “E’ peggio dell’11 settembre, e si commuove parlando della nipote”

Guido Bertolaso: “Finché ci sarà una persona con il Coronavirus, sarà una questione che riguarderà tutta l’Italia”.

“Siamo ancora in piena epidemia! Quindi l’appello che vi fanno tutti “rimanete a casa” è attuale. Uscireste da casa se vi dicessero che un carro armato sta puntando il vostro palazzo? C’avete un nemico che è molto più pericolo dei terroristi che hanno abbattuto le Torri Gemelle. Io per sette giorni mi sono domandato: ‘Gli farò mai il bagnetto alla mia nipotina?. Tenete quindi duro. Sperando che i cittadini debbano dimostrare grande fermezza d’animo che hanno già dimostrato in questo periodo. Non è finita l’emergenza quindi per favore, tornatevene tutti a casa” – ha dichiarato Guido Bertolaso, consulente all’emergenza della Regione Lombardia, a TgCom24. “Con un Covid center in ogni Regione si liberano gli ospedali interessati da questo dramma. Il futuro si deve programmare soprattutto dal punto di vista sanitario – ha aggiunto Bertolaso -, che ha poi voluto ringraziare “ancora una volta le autorità regionali e il sindaco. Non è facile offrire la disponibilità di una struttura in queste condizioni come l’ospedale della Fiera di Milano”.

Bertolaso: “L’ospedale della Fiera è un’astronave hi-tech”

“La struttura – prosegue Guido Bertolaso – che realizzeremo sarà una ‘astronave’ sul modello Milano, un punto di riferimento per la gestione dell’emergenza Covid e farà scuola nel mondo. Dovremmo completare i lavori entro due settimane. La scelta dei Covid Center in strutture come la fiera consentirà di liberare gli ospedali oggi pieni di malati Covid e di riprogrammare la sanità futura in funzione delle esigenze per altre patologie mediche che oggi sono state sospese. Mi risulta che ad oggi ospiti 14 pazienti”.

“È una struttura dotata – ha concluso – di tecnologie eccellenti e deve essere digerita e assimilata da una classe medica non abituate ai cambi di strategia”.