Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto con suo figlio Leone e i suoi follower non hanno potuto fare a meno di notare il particolare indumento.

Durante questa lunga quarantena la fashion blogger Chiara Ferragni sta apparendo su Instagram sempre più spesso con vestiti casalinghi. Si è fatta fotografare mentre si diletta in cucina, mentre fa sport e mentre riordina casa. Ultimamente ha condiviso anche alcuni scatti in bagno con in braccio il figlio Leone. I due indossano ognuno il proprio accappatoio ma quello della influencer è molto particolare: è un modello firmato Versace, dai colori molto accesi ed eccentrici e con un prezzo da sballo, 400 euro circa.

LEGGI ANCHE -> Marito tradisce la moglie, ma lei lo umilia con una sorpresa

I fan di Chiara Ferragni non sono rimasti sorpresi

La foto però non ha sorpreso i suoi fan che conoscono bene la passione per il lusso di Chiara e Fedez. La fashion blogger ha anche le pantofole di alta moda, realizzate con pelliccia di visone e costano più di 1.000 euro.

LEGGI ANCHE -> Alessandro Borghi: “Quello che ho scoperto grazie a Diavoli”

I Ferragnez non hanno certo problemi economici e possono togliersi qualsiasi sfizio gli passi per la testa, anche un paio di pantofole del valore di oltre mille euro.