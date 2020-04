Cambiano le priorità degli italiani per i capi d’abbigliamento acquistati online, è l’era dei calzini e del loungewear.

Il lockdown ha segnato e cambiato le abitudini degli italiani non solo per quanto riguarda la possibilità di spostarsi a proprio piacimento e di affollare bar e ristoranti ma anche del modo di riempire i propri carrelli durante lo shopping online. Complici le misure di contenimento nate dall’emergenza Covid-19 gli italiani hanno cambiato il proprio modo di fare shopping. Mentre i carrelli dei supermercati farina e lievito ormai la fanno da padroni per riuscire a riempire le pance e il tempo in attesa di poter tornare nel proprio ristorante preferito, quelli dello shopping on line stanno assistendo ad una rivincita del loungewear, ovvero quell’abbigliamento comodo che è usato normalmente in casa.

LEGGI ANCHE -> Eugenio ed Edoardo Bennato: La canzone scritta sul balcone di casa

Il nuovo shopping online

Senza più il bisogno, o il sogno, di dover uscire dalla propria camera ormai gli ordini sulle principali piattaforme di e-commerce come ad esempio Amazon, sono completamente cambiati. In questo periodo lo shopping online dei principali paesi del mondo è in maggioranza rivolto verso tute, t-shirt, leggings e felpe con il cappuccio. Calze e calzini riprendono il proprio spazio fra gli acquisti, e con i negozi d’abbigliamento o di intimo inevitabilmente chiusi in questo periodo alla maggior parte delle persone non resta che rivolgersi allo shopping online. Secondo il magazine statunitense WWD stanno avendo un’impennata di acquisti anche la biancheria intima e gli accessori. A guidare le classifiche di vendita in quei paesi che al momento sono ancora soggetti al lockdown sono proprio quei capi d’abbigliamento considerati confort ed è grazie a loro che il settore dell’e-commerce sembra riesca a reggere bene alla crisi generale.

LEGGI ANCHE -> Bertolaso: peggio dell 11 settembre, e si commuove parlando della nipote

Il mondo, almeno per quanto riguarda la moda, sembra aver riscoperto la necessità di acquistare quel tipo d’abbigliamento magari poco cool ma sicuramente molto comodo.