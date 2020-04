Coronavirus, in Inghilterra muore infermiera incinta: la figlia è salva

Coronavirus, una storia commovente dall’Inghilterra: una infermiera incinta che ha contratto la malattia è morta, ma la figlia è stata salvata

Tra le vittime del coronavirus, in Italia ma anche nel resto del mondo, anche molti medici e infermieri, in prima linea nella lotta contro la malattia. Storie di sacrificio e dedizione alla causa che il mondo non dimenticherà, finita l’emergenza. Alcune davvero commoventi, come quella che giunge dall’Inghilterra. A Luton, un’infermiera di soli 28 anni è morta per complicanze derivanti dal virus. La ragazza era incinta, ma sua figlia è viva.

Coronavirus, incinta e uccisa dalla malattia: ma la figlia è salva

Mary Agyeiwaa Agyapong, questo il nome della giovane, era stata ricoverata nell’ospedale dove lavorava avendo contratto il virus circa una settimana prima di Pasqua. Sabato scorso, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Poco prima che morisse, per salvare la piccola, i medici hanno praticato un taglio cesareo. Si sperava di riuscire a salvare anche la madre, ma non è stato così. Mary è morta domenica, come già suo padre prima di lei, risultato anch’egli positivo al virus.

Il direttore sanitario dell’ospedale, David Carter, ha spiegato: “L’unica consolazione in questa storia e in questi tempi così bui è il pianto della neonata”. Al momento non si sa se la bambina sia positiva, se le sia stato effettuato il tampone. Suo padre, intanto, è a casa, in autoisolamento e non ha ancora potuto vederla. Per aiutare la famiglia, amici e colleghi hanno indetto una raccolta fondi online.