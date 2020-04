Covid-19, Walter Ricciardi ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato di una seconda ondata epidemica.

Il coronavirus continua a diffondersi nel mondo. I casi positivi complessivi superano i due milioni su tutto il pianeta: la metà di questi dati in Europa. La pandemia, partita dalla Cina, ha accelerato agli inizi di marzo e si è diffusa in tantissimi paesi. Il covid-19 non ha ucciso soltanto migliaia di persone ma ha anche messo in ginocchio i sistemi sanitari e ha scatenato una crisi economica di proporzioni ingenti. Walter Ricciardi, membro italiano del consiglio dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato di una seconda ondata epidemica.

Seconda ondata epidemica, le parole di Walter Ricciardi

Walter Ricciardi ha spiegato che il mondo avrà una lunga fase di convivenza con il virus almeno fino all’immunità di gregge (con il vaccino). “Una seconda ondata epidemica da coronavirus in autunno più che un’ipotesi è una certezza. Fino a quando non avremo un vaccino ci saranno sempre nuove ondate. E’ molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario rischiamo di avere una seconda ondata ben prima dell’estate”. L’esperto ha anche dichiarato che le scelte di alcuni leader politici sono state infelici: Gran Bretagna e Stati Uniti, ad esempio, non hanno seguito i consigli scientifici e stanno pagando un prezzo molto alto. Ricciardi ha fornito anche l’esempio di Germania e Corea: in questi due paesi le cose vanno meglio perché c’è un rapporto diretto tra la politica e le istituzioni.

Walter Ricciardi ha anche ribadito che la misura più importante sarà ancora il distanziamento fisico, cioè la distanza tra persone che non sono certe del loro stato immunologico.