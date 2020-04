Coronavirus, gli Usa hanno trovato la fonte del contagio: Trump attacca

Fonte del contagio: Trump contro la Cina: “Un incidente nel laboratorio”. Gli Stati Uniti indagano su Wuhan e sono certi della loro informazione

Trump contro la Cina: “Un incidente nel laboratorio”. Gli Stati Uniti indagano su Wuhan e sono certi della loro informazione. Riprende la guerra a distanza tra Cina e Usa riguardo al Coronavirus. Una battaglia tra i due paesi che parte da lontano. Le due potenze erano già in lotta sotto il profilo commerciale, prima che scoppiasse il contagio. Ora gli americani si dicono certi che tutto sia partito da un laboratorio. Il Segretario di Stato in un’intervista a Fox News ha confermato che gli Stati Uniti stanno lavorando per ottenere risposte alle domande. «Quello che sappiamo è che il virus si è originato a Wuhan, in Cina. E sappiamo che l’Istituto di Virologia di Wuhan è a poche miglia di distanza da dove era il mercato».

Fonte del contagio: l’auspicio Usa

L’obiettivo degli americani e poter indagare con propri uomini nel laboratorio di Wuhan. La cosa chiaramente non ha mai trovato d’accordo la Cina. Troppa rivalità tra le due potenze. Gli americani chiedono di condividere le informazioni con Pechino. “Il solo fatto che mi vengano fatte queste domande, il solo fatto che non abbiamo la risposta, che la Cina non ha condiviso con noi le risposte, credo che parli da sé».

Un’accusa forte che ha fatto reagire anche il presidente Trump che si dice certo sia partito tutto dal laboratorio della cittadina cinese. La Cnn annuncia che che gli Usa indagano per scoprire la verità il prima possibile.