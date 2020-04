La bellissima sorpresa di Al Bano a medici e infermieri

Il noto cantante Al Bano Carrisi ha dedicato a medici e infermieri dell’Hospital del Policlinico di Bari uno dei suoi cavalli di battaglia.

Il cuore degli italiani è grande e soprattutto quello di molti artisti e cantanti del nostro Paese. L’amatissimo Al Bano si è recato all’Hospital del Policlinico di Bari e ha improvvisato la sua conosciutissima “Felicità“, dedicata a medici e infermieri lontani dalle proprie famiglie da settimane per non esporre i propri cari al contagio.

Al Bano canta “Felicità” sotto alle finestre dell’Hospital

Il Policlinico del capoluogo pugliese ha pubblicato il video sul proprio profilo Instagram, con questa didascalia: “@albano_carrisi improvvisa una canzone per medici e operatori sanitari impegnati nel covid Hospital del Policlinico. Per non esporre i propri cari al rischio contagio hanno scelto da alcune settimane di stare lontani dalle proprie famiglie e sono stati ospitati nel @hihotelbari. Grazie!”.

