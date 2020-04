Nella serie di successo interplanetario di Netflix, La casa di carta, ci sono dei piccoli errori che solo gli spettatori più attenti hanno notato.

Come ben sanno gli spettatori de La casa di carta, la banda aspetta l’arrivo di Alison Parker, la figlia dell’ambasciatore per iniziare la rapina alla Zecca dello Stato. Ma c’è un errore negli orari. Vengono mostrati due orari (le 9:25 e le 10:16) nella sequenza in cui la banda ferma le auto della polizia per sequestrarle e in quella in cui Tokyo avvisa il Professore dell’arrivo di Alson Parker e della scolaresca alla Zecca. Sul cellulare di Parker però si vede chiaramente che segna le 13:08 quando è ancora in viaggio. Oslo rimane in stato vegetativo fino a quando Helsinki mette fine alle sue sofferenze ma in una scena in cui si vede il suo corpo, il petto dell’attore si muove, alzandosi e abbassandosi.

Altri due piccoli errori della serie di Netflix

Sempre nella prima parte della serie di Netflix, Monica viene salvata da Denver e nascosta nel caveau ma ha una ferita alla gamba e per essere medicata, si toglie la tuta. Con il passare delle ore lei e Denver diventano amici e poi qualcosa di più. Ma gli slip di Monica nella scena del caveau prima sono bianchi e poi neri. Ricordiamo poi la fatica del Professore per cercare di sviare i sospetti e mantenere nascoste le identità della sua banda di ladri. Si intrufola persino in casa di Raquel per cancellare un messaggio nella segreteria. In questa circostanza conosce sua madre, che gli offre un tè.

Ed ecco che c’è un altro errore: nella sequenza di scene in cui viene mostrata la tazza possiamo notare che i biscotti sono diversi.