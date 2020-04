Drammatico incidente stradale in motorino: muore giovane ragazzo

Un ragazzo di 28 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale consumatosi sulla strada provinciale per Acciarella (Latina). Il giovane avrebbe perso il controllo del motorino e sarebbe finito fuori strada.

Un ragazzo di 28 anni è morto in un drammatico incidente stradale consumatosi lungo la strada provinciale verso Acciarella, frazione del comune di Latina, nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 aprile. La vittima è un 28enne di nazionalità gambiana ospite di un centro di accoglienza a Borgo Santa Maria. Secondo una prima ricostruzione riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Messaggero, il giovane 28enne si trovava in sella al proprio scooter, quando improvvisamente, all’altezza di un incrocio, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Un impatto rovinoso risultato fatale per il ragazzo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato inutilmente a rianimare il giovane di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, che probabilmente sarebbe avvenuto sul colpo. Sul posto sono intervenuti, oltre allo staff medico, gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dell’incidente. Dai primi accertamenti, riferisce Il Messaggero, pare si sia trattato di un incidente autonomo che, dunque, non avrebbe coinvolto altri veicoli.

La salma della vittima sarebbe adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre nelle prossime ore l’esame autoptico per far chiarezza sulle cause del decesso.