L’Organizzazione Mondiale della Sanità fornisce una semplice guida su come lavare e disinfettare mascherine chirurgiche e di stoffa per un riutilizzo.

Le indicazioni delle autorità sanitarie riferiscono che le mascherine chirurgiche e quelle di stoffa o di altro tipo andrebbero utilizzate soltanto una volta. Tra le raccomandazioni giunte c’è anche quella di indossarle per un massimo di 8 ore.

Poi non vanno assolutamente toccate nella parte che entra in contatto con il volto, né vanno riposte su qualche superficie. Una volta tolte e lasciate su un tavolo, non andrebbero più rimesse. Comunque è possibile igienizzare e lavare alcuni tipi di questi accessori protettivi. Non quelli prettamente usa e getta, che riportano tale indicazione nelle informazioni a corredo sulla loro confezione. Nel caso di mascherine chirurgiche o di stoffa però è possibile anche l’impiego per più volte, dopo una apposita disinfezione.

Mascherine chirurgiche, le indicazioni dell’Oms per un riutilizzo

In particolare quelle in tessuto od in materiali simili, che possiamo lavare sia a mano che in lavatrice. Per il primo metodo è sufficiente usare acqua tiepida ed alcol o gel disinfettante. In lavatrice invece occorre un ciclo a 65° come minimo. Poi possiamo indossare tale accessorio per un’altra decina di volte. Per quanto riguarda quelle chirurgiche, è bene chiedere al proprio farmacista per ulteriori chiarimenti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità fornisce ad ogni modo dei semplici consigli per il riutilizzo, fin quando possibile, della mascherina. Inoltre l’Oms stessa ricorda sempre di toccarla solo sugli elastici e di lavare accuratamente le mani prima di ogni sua applicazione o di indossare i guanti monouso.

Dopo massimo 10 lavaggi vanno gettate via

Lo stesso va fatto anche quando occorre lavare o disinfettare la mascherina. Che va posta su di un piano ben pulito ed igienizzato, con l’interno rivolto verso l’alto. Su di esso spruzzate una soluzione idroalcolica al 70%. Non bisogna metterne troppa.

Stessa cosa va poi fatta sulla parte esterna. Così facendo la mascherina chirurgica potrà essere utilizzata per un altro paio di volte. Se ne sconsiglia un uso prolungato in caso di frequenza di luoghi ad alto rischio di contagio.