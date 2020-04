Raffaella Carrà a 76 anni non rinuncia alla sua amata Roma. Ecco dove sta trascorrendo la sua quarantena. La capitale è ormai casa sua

Un’icona dello spettacolo italiano. Un mito. Raffaella Carrà è una tra le più amate dagli italiani, con il suo caschetto biondo e le sue canzoni che tutti conoscono. La sua carriera dalle mille sfumature: i suoi casquè ormai diventati un cliché e la sua risata contagiosa. Ecco cos’è per l’Italia questa donna. All’età di 76 anni riesce ancora a separare la vita pubblica da quella privata, ma ora dove sta trascorrendo il lockdown italiano?

Raffaella Carrà e la sua amata Roma

La star italiana che tutti adorano, di origini bolognesi, vive a Roma dall’età di 8 anni ed è proprio qui che trascorre la sua quarantena. Ma da quale angolo della capitale assapora la bellezza della città? Per la sua dimora fissa ha scelto uno dei quartieri romani più popolati di vip: Vigna Clara, in zona Corso Francia. Il quartiere confina con Villa Fleaming e Via Cassia, costituendo una sorta di piccola Hollywood romana. Tra i vicini di casa di Raffaella Carrà, infatti, da anni troviamo Mara Venier, Amadeus, Barbara d’Urso, Renzo Piano, Renato Zero, Fiorella Mannoia, Dario e Asia Argento, Bonolis, Fiorello e perfino l’americano Ridley Scott. Ma certamente la cantante ha investito anche su altre abitazioni.

È proprio a Roma che Raffaella si è formata come artista, studiando all’Accademia Nazionale di Danza e al Centro Sperimentale di Cinematografia. Inoltre possiede anche una casa all’Argentario a Porto Santo Stefano. Anche lì è in compagnia di Antonello Venditti e Renato Zero.