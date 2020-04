Sarri al veleno: “Impressionato dall’odio contro la Juve, a Napoli mi hanno fischiato”

Sarri: “In questi mesi alla Juve mi hanno colpito l’amore e l’odio. Impressionato dall’odio. A Napoli mi hanno fischiato, i tifosi violi hanno insultato”

Torna ai microfoni Maurizio Sarri. L’allenatore della Juventus non ha violato alcuna regola. Lo ha fatto dalla sua residenza di Torino, dove trascorre il periodo di isolamento a causa dell’emergenza Covid-19. Il tecnico bianconero è l’ospite del programma “A Casa Con La Juve”, in diretta sul canale YouTube del club bianconero, insieme allo scrittore Sandro Veronesi. Un’ampia panoramica su più argomenti. Non potevano mancare, però, parole velenose e provocatorie. Stavolta nei confronti dei tifosi della Fiorentina e soprattutto del Napoli, la piazza che lo ha lanciato al grande calcio.

Sarri impressionato dall’odio

Alla precisa domanda su cosa lo ha colpito dell’esperienza bianconera fi qui vissuta ha risposto attaccando: “Ci sono due cose che mi hanno colpito: l’amore e l’odio. Siamo circondati dall’amore in tutte le città in cui andiamo, ma anche da odio. Noi siamo quelli ‘favoriti’ dagli arbitri, ma guardi i numeri è parlano chiaro, sono impressionanti. Sono stato fischiato a Napoli io, a Torino i tifosi della Fiorentina hanno insultato mia madre. Questo ti fa capire che odio c’è per questa società, e questo ti porta a innamorarti della tua realtà”. Una dichiarazione che sta già facendo scaldare gli animi dei tifosi del Napoli soprattutto.

Il rapporto che ha avuto con la città partenopea e la scelta di vestire bianconero ha spezzato un rapporto che forse lui credeva di poter conservare. Invece Napoli non ha gradito e l’ha manifestato con i fischi piovuto al suo capo nella scorsa gara del San paolo del mese di gennaio. Si attendo repliche dai social di colore azzurro.