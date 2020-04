La scomparsa di Luis Sepulveda colpisce il mondo intero ed anche Romina Power. Che parla dello scrittore appena morto in relazione alla figlia Ylenia.

La morte di Luis Sepulveda ha portato tanta tristezza in tutto il mondo. Il famosissimo scrittore cileno naturalizzato francese, che risiedeva in Spagna da decenni, è scomparso a 71 anni a causa del Coronavirus, dopo quasi due mesi di ricovero in ospedale.

A lui ha pensato anche Romina Power, che lo ha ricordato sul suo profilo personale Instagram. Facendo anche un collegamento diretto con la figlia Ylenia Carrisi, scomparsa il 31 dicembre 1993 senza lasciare traccia. Infatti la cantante, che diede alla luce Ylenia nel 1970 con Al Bano, scrive: “Sepulveda era uno degli scrittori preferiti di mia figlia, Ylenia”. La dipartita di Sepulveda comporta un grande dolore in Romina, che pure apprezzava la celebre penna sudamericana.

Sepulveda, Romina svela: “Era tra gli scrittori preferiti di Ylenia”

Ma questo lutto ha portato ancora una volta alla mente un altro grande dolore. Che è ovviamente riferito alla mancanza di Ylenia Carrisi, sul conto del quale non si sa più niente. Nel corso di tutti questi anni non c’è mai stata una pista concreta o qualche indizio tale da poter avere la certezza che stesse bene. Soltanto finti avvistamenti, speculazioni, teorie al limite del complottismo e depistaggi da parte di mitomani.

Ma Romina, ed anche gli altri suoi figli, sperano sempre che da un momento all’altro una ormai matura Ylenia (oggi avrebbe 49 anni e mezzo) possa saltare fuori dal nulla e rivelarsi.