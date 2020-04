Serie A, idea ripresa a maggio: l’annuncio di Ricciardi

Serie A, il campionato prova a ripartire entro il mese di maggio: ecco l’annuncio di Ricciardi, membro Oms e della commissione Figc

Il campionato di Serie A è determinato a ripartire entro il prossimo mese di maggio. In Federcalcio, parti al lavoro per capire se si potranno riprendere gli allenamenti delle squadre all’inizio del mese. Ma sarà fondamentale, per la questione sicurezza degli atleti e degli addetti ai lavori, il parere della commissione tecnica e scientifica. Da questo punto di vista, importanti dichiarazioni sono arrivate da Walter Ricciardi, membro nominato dalla Figc e anche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Serie A, Ricciardi: “Ripresa campionato, i nostri suggerimenti”

In un’intervista a ‘Radio Punto Nuovo’, Ricciardi ha fatto il punto della situazione. “E’ stato fatto un lavoro rigoroso, proponendo una serie di soluzioni. Dobbiamo valutare l’andamento del virus non giorno per giorno, ma nell’arco di un paio di settimane, che rappresentano il tempo medio di incubazione. In molte regioni le cose vanno meglio, ma non vale per tutti. Situazione in Lombardia, per esempio, ancora molto preoccupante, le indicazioni non possono essere a carattere generale”.

“Dei suggerimenti più precisi potranno essere dati entro l’inizio di maggio – ha aggiunto – Il virus continuerà a circolare finché non si troverà un vaccino, occorre tutelare la salute di tutti. Al momento sappiamo che sport di squadra e allenamenti rappresentano situazioni pericolose. Non ci possiamo permettere nuove ondate di contagi, serve prudenza. Maggio è ancora un mese a rischio. Suggeriremo protocolli diverse a seconda dell’andamento nelle varie regioni”.