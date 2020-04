Spaccatura in seno al Governo sul voto Mes. Emerge una netta contrapposizione tra quelle che sono le forze della maggioranza.

È per il si invece il Partito Democratico, in quella che è la risoluzione sul da farsi concepito dall’Unione Europea per contrastare la pandemia in corso ed evitare il più possibile contraccolpi nell’economia continentale. In particolare il Pd ha detto si al paragrafo 23 che invita i membri UE a fare ricorso al Mes, unitamente ad Italia Viva di Renzi ed a Forza Italia. Voto contrario invece da M5S, Lega e Fratelli d’Italia. La mozione è passata con 523 si e 145 no. Sono 17 gli astenuti.

E lo stesso Movimento 5 Stelle fa sapere che alla votazione finale non esprimerà alcuna preferenza. “Ci asterremo, riteniamo che questa situazione presenti si molte luci ma anche altrettante ombre. Avremmo voluto un forte e chiaro riferimento ai coronabond. Attraverso gli stessi, l’Unione Europea potrebbe finanziare la ripresa dell’economia a pandemia superata. Ma ci sono soggetti irresponsabili come Lega e Forza Italia il cui emendamento che li inseriva è stato rigettato. Il M5S è del parere che servano nuovi strumenti rispetto al Mes – al quale siamo contrari – per superare questa crisi. Secondo Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, il provvedimento è del tutto inadeguato per una emergenza come quella in corso perché asimmetrico”.

“L’Italia ha ragione nel protestare in tal senso e le scuse della presidente della Commissione, Ursula von del Leyen, lo dimostrano”.