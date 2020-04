Wanda Nara esagera su Instagram pubblicando una foto in cui si mostra senza veli insieme ad altre quattro bellissime donne scatenando l’entusiasmo dei fans.

Wanda Nara bellissima insieme ad altre quattro, bellissime donne con cui posa in tutta la sua bellezza per sponsorizzare la sua nuova linea di cosmetici. Cinque donne affascinanti che hanno scatenato l’entusiasmo dei followers della moglie di Mauro Icardi.

Wanda Nara senza veli con quattro donne: entusiasmo su Instagram

Wanda Nara è una donna che non si ferma mai. La moglie di Mauro Icardi, reduce dall’avventura come opinionista del Grande Fratello Vip 2020 accanto ad Alfonso Signorini e Pupo, oltre ad essere mamma di cinque figli e a seguire la carriera del marito, è anche un’imprenditrice. La showgirl argentina, infatti, ha una linea di cosmetici tutta sua e per il lancio della sua nuova linea ha pensato ad una campagna promozionale che ha scatenato l’entusiasmo dei fans.

“Ciascuna il suo colore! Della serie: dimmi che colore ti piace e ti dirò chi se”, scrive Wanda Nara, posando con altre quattro bellissime donne.



Il post, naturalmente, non è passato inossercato ai 6,4 milioni di followers che si sono complimentati con la moglie di Mauro Icardi sia per la bellezza della foto che per l’idea promozionale. Cinque donne, tutte bellissime, con cinque vite, personalità ed esperienze diverse si sentono vicine grazie ad un rossetto che, con tanti colori, riesce a rendere unica ciascuna di loro.

La Nara, dunque, dimostra ancora una volta di avere davvero ua grande testa imprenditoriale. Oltre a regalare ogni giorno foto e video della sua vita quotidiana di donna, mamma e moglie, Wanda sfoggia anche il suo lato da donna manager non deludendo i suoi milioni di followers che la seguono con grandissimo affetto.