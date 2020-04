Nella città di morti Wuhan, focolaio dell’epidemia da Covid-19, si attestano oggi 3.869 vittime e oltre 50 mila contagi. A sorpresa arrivano nuovi dati

Wuhan, la città focolaio del coronavirus in Cina, rivede il bilancio sui dati dell’epidemia. La città della Cina da cui tutto è partito nel dicembre scorso fa marcia indietro e a sorpresa comunica nuovi dati che descrivono i numeri dell’emergenza sanitaria.

Contagi e decessi sarebbero per la città cinese così aumentati secondo l’ultimo bollettino emanato. Ora si parla rispettivamente di 325 nuovi contagi e di 1.290 nuovi decessi facendo salire vertiginosamente il bilancio totale che si attesta così a 50.333 casi di Covid-19 e 3.869 vittime.

Secondo i media locali è stato il quartier generale municipale a dare la notizia puntualizzando la “revisione è conforme a leggi e regolamenti, e al principio di essere responsabili verso la storia, le persone e i defunti”.

Fin da subito nel mondo si sono nutriti dei dubbi sulla veridicità dei numeri comunicati dalla Cina ipotizzando che il bilancio dell’epidemia fosse molto più alto.

Epidemia a Wuhan, ritorna la paura

Proprio la Cina che era stata la prima a scontarsi con il coronavirus era stata anche la prima al mondo a vincerlo. Indelebili resteranno le immagini della festa di medici e infermieri in corsia alla notizia che non c’erano nuovi casi di contagio e sulla chiusura degli ospedali allestiti per l’emergenza.

Il peggio era passato e nuova luce stava arrivando per Wuhan e tutta la Cina. Immagini simili anche alla fine del lockdown. I medici si abbracciano e si salutano, pronti a tornare alle loro città di origine.

I dati degli ultimi giorni però non sono incoraggianti. I contagi sono tornati a salire e ritornano di nuovo le vittime. In Cina ritorna così la paura per il coronavirus che forse non è stato sconfitto del tutto.

Nel mentre arrivano anche i primi numeri sull’economia. Nel trimestre gennaio-marzo il Pil della Cina è crollato del 6,8% sotto gli effetti della pandemia da Covid-19, primo vero dato negativo dal 1992.