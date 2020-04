Aurora Ramazzotti prende in giro la mamma: il video spopola sui social

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo questa quarantena a casa della mamma Michelle Hunziker e del marito Tomaso Trussardi in quel di Betgamo. In compagnia delle sorelle Sole e Celeste, del fidanzato e di una sua cara amica. In questo modo, la clausura in casa è decisamente più sopportabile e divertente. Non ha dovuto rinunciare ai suoi cari in questo periodo così complicato, le manca soltanto suo papà Eros.

Serena Enardu sparisce dai social e spaventa i followers –> LEGGI QUI

Aurora Ramazzotti prende in giro Michelle Hunziker

Spesso madre e figlia condividono sui loro profili social delle storie e dei post davvero molto divertenti che regalano un po’ di leggerezza a tutti i loro amati followers. Proprio in queste ultime ore ha pubblicato un video mentre prendeva in giro la sua mamma.

Si tratta di una storia su Instagram in cui la prende in giro mentre sta facendo una diretta. A girare il video pare che sia stata proprio Aurora, la quale ha deciso di tormentare la sua mamma Michelle che si trovava all’interno di una stanza a misura di bambino, seduta davanti al pc intenta a lavorare e impegnata in una diretta. “Quando le camere delle tue figlie diventa il tuo studio televisivo” dice Aurora ridendo, avvicinandosi alla sua mamma che è intenta a parlare con i followers in diretta. Poi, prendendola un po’ più da vicino, Michelle le sorride e non protesta per queste attenzioni non richieste.

La Casa di Carta: svelati i cachet degli attori –> LEGGI QUI

Il rapporto tra Michelle e Aurora, in questa quarantena più che mai, è molto invidiato dai fans che stanno adorando seguire le loro vicende a casa e vederle finalmente insieme tutto questo tempo.