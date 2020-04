Prende il sole sul terrazzo di casa, Elodie, e lo fa come se nessuno di noi avesse gli occhi. Su Instagram la bella cantante sembra non indossare nulla.

Bella e brava, Elodie come tutti noi è chiusa in casa per rispettare le importanti raccomandazioni comunicate dal governo. Inutile ribadire ormai quel che sappiamo già da settimane, e cioè che è fondamentale rispettare le distanze sociali per arginare il più possibile la crisi sanitaria che ha colpito l’Italia ed il resto del mondo.

Elodie lo sa bene, ma questo non le vieta di rinunciare ad una bella tintarella, con il sole primaverile che ormai ha quasi preso il sopravvento sugli ultimi freddi. Lei sta trascorrendo la quarantena assieme a Marracash, il suo fidanzato. I due fanno coppia fissa da un anno e galeotto fu il set del videoclip del brano ‘Maragarita’. Uno dei tormentoni della scorsa estate.

Elodie, prende il sole senza niente addosso?

Proprio i mesi più caldi dell’anno hanno fatto si che in passato si parlasse di Elodie. La 30enne interprete di diverse apprezzate hit in passato non ha lesinato scatti davvero incandescenti. Non solo per la canicola estiva ma anche per le sue tenute in quasi totale déshabillé, proprio come mamma l’ha fatto. Ed anche stavolta i fans hanno notato proprio questo dettaglio. In una sua storia postata su Instagram, la cantante sembra starsene a prendere il sole e ad abbronzarsi sul terrazzo di casa. Ma lo fa dando l’impressione di non indossare niente.

Per la gioia dei suoi tanti ammiratori, che oltre alla voce ne apprezzano – impossibile non farlo – anche le fattezze.