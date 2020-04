Emily Ratajkowski ha postato su Instagram una foto senza reggiseno: fan in delirio.

Emily Ratajkowski è una modella statunitense, abituata a girare per il mondo per i suoi celebri servizi fotografici. La 28enne, sposata con Sebastian Bear-McClard, è attualmente costretta a restare a casa a causa dell’emergenza coronavirus. Nonostante ciò, la generosa Emily sa come far impazzire i suoi fan: sul suo profilo Instagram ci sono tantissimi scatti molto provocanti e sensuali. Qualche giorno fa la modella ha postato una foto in cui lei e il marito posano davanti allo specchio mentre lui copre con il braccio le parti intime. Inutile dire che la foto ha fatto il giro del web. Come se non bastasse, qualche ora fa la Ratajkowski ha pubblicato una foto in cui mette in risalto le sue splendide forme.

Emily Ratajkowski e lo scatto bollente

I follower di Emily Ratajkowski stanno impazzendo: la bellissima modella ha postato sul suo profilo instagram l’ennesima foto da cardiopalma. In questo scatto Emily è in topless, con addosso solo uno slip e un cappellino: le sue “forme”vengono coperte leggermente dalle mani in modo da evitare la censura. Su Instagram la Ratajkowski può annoverare ben 26 milioni di follower.

Visualizza questo post su Instagram 🍋 @inamoratawoman Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 16 Apr 2020 alle ore 10:45 PDT

Sul suo profilo le sue forme sono sempre ben visibili e accattivanti. Curve da urlo che lasciano i fan a bocca aperta. Le sue foto catturano un numero incredibile di like e commenti.