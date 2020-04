Fase 2, i divieti per gli spostamenti regione per regione

Fase 2, spostamenti vietati tra regioni almeno all’inizio. Dal 4 al 17 maggio nessun passaggio di frontiera interno. Ecco cosa succederà

La fine del lockdown è sempre più vicina e la Fase 2 è pronta per essere iniziata. Ovviamente ci saranno delle restrizioni importanti per abbassare il rischio di un ipotetico virus di ritorno. I limiti riguarderanno soprattutto gli spostamenti. Secondo il piano previsto dalla task force governativa si dovrebbe vietare per due settimane gli spostamenti da regione a regione. Quattordici giorni di ulteriore blocco saranno necessarie. Dal 4 al 17 maggio non sarà possibile lasciare la propria regione per spostarsi verso un’altra.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Fase 2, Ranieri Guerra: “Saranno inevitabili nuovi focolai”

Fase 2, tutti i dettagli riguardo agli spostamenti

Nella fase 2 non mancheranno di certo le novità. Rispetto alla situazione iniziale dovrebbe essere consentito potersi spostare tra i diversi comuni di una stessa regione, sia per motivi lavorativi che personali. Ma alcune zone rosse rimarranno inalterate, visto l’alto grado di contagi e vittime ancora in atto. Così ha confermato il direttore di Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza. La Lombardia, per esempio, sarà una di quelle regioni. Un possibile piano B prevede la suddivisione del territorio nazionale in tre macroaree (Nord, Sud, Centro). Da quanto riportato si potrebbe circolare liberamente da regione a regione della stessa area. Ma è solo un’ipotesi. Intanto Vincenzo De Luca, a capo della Regione Campania, sottolinea: “Se dovessimo avere una fuga da Regioni dove c’è il contagio così forte, la Campania chiuderà i confini“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sandra Zampa riguardo alla fase 1: “Gli italiani sono stati responsabili”

La decisione definitiva arriverà dal Palazzo Chigi. Le scelte saranno l’evolversi di queste due settimane che ci separano dal 3 maggio. Solo in quel momento si potrà parlare di una vera fase 2.